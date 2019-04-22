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Денег нет: на Байконуре законсервируют "гагаринский старт"

Наука » Технологии

РИА Новости со ссылкой на источник в Роскосмосе сообщило о консервации стартовой площадки, с которой стартовала ракета "Восток" с Юрием Гагариным. Источник утверждает, что стартовая площадка нуждается в модернизации для ее использования с новыми ракетами "Союз-2".


Байконур / Корабль Буран / Гагаринский старт

По словам источника, на данный момент у Роскосмоса нет денег на модернизацию "гагаринского старта".

"Сотрудники космического центра "Южный" уже начали процесс перебазирования. В ближайшее время они покинут первую площадку, которая была главной более двадцати лет. Теперь администрация, службы, склады и техника будут базироваться на 31-ой площадке. Однако на данный момент 31 площадка не обладает достаточным количеством помещений", — сообщил источник.

До конца 2018 года Роскосмос планирует еще два раза использовать "гагаринский старт", чтобы запустить пилотируемые космические корабли "Союз МС-15" и "Союз МС-13" на двух последних ракетах старого образца "Союз-ФГ". Поскольку первая площадка не пригодна для пусков ракет нового типа "Союз-2", эти ракеты будут запускаться с 31-ой площадки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пилотируемый космический корабль "Союз МС-10" изумил немецкого космонавта. Немецкий космонавт Александр Герст (Alexander Gerst), прозванный Astro Alex, после сообщения о том, что жизни обоих парней ничего не угрожает, моментально твитнул: "Я рад, что наши друзья в порядке. "Союз" снова показал, насколько он бесподобен".

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Темы Союз космос Гагарин Байконур Роскосмос Гагаринский старт
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