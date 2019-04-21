Россия и Белоруссия решили расширить совместную орбитальную группировку

Национальная академия наук Белоруссии и российская государственная корпорация "Роскосмос" договорились о развитии двустороннего сотрудничества в космической сфере. Об этом сообщает пресс-служба посольства Белоруссии в России.
В ближайших планах - создание на орбите совместного космического аппарата для дистанционного зондирования Земли, а также расширение ныне действующей российско-белорусской орбитальной группировки космических аппаратов.
В посольстве пояснили, что в ближайшее время будут подписаны все соответствующие документы по реализации межгосударственных космических программ в рамках Союзного государства.
Также стороны планируют более детально проработать возможность участия строительных организаций из Белоруссии в работах по созданию инфраструктуры космодрома "Восточный" и других объектов космической отрасли, отмечают в белорусском представительстве.
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