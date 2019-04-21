"Роскосмос" превратил сигналы пульсаров в музыку

Специалисты государственной корпорации "Роскосмос" опубликовали на YouTube видеоролик с музыкой, созданной из сигналов вращающихся нейтронных звезд сверхвысокой плотности - пульсаров.



Пульсар Что Это?

"Переведя частоту сигналов в звуковые волны, можно получить музыку", - пояснили в "Роскосмосе".

Звуковой ряд был создан благодаря данным, полученным с помощью телескопа "Спектр-Р". В госкорпорации также добавили, что сигналы пульсаров можно использовать как эталоны времени, а также как ориентиры для спутников.

Напомним, что в апреле 2019 года американским астрофизикам удалось впервые получить изображение черной дыры, расположенной на расстоянии 55 млн световых лет от Земли. Масса черной дыры в этой галактике оценивается в 6,5 миллиарда масс Солнца. Получить изображение удалось благодаря Телескопу горизонта событий.