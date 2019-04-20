Роботы Boston Dynamics могут появиться в продаже

Компания Boston Dynamics, известная своими роботами, заявила о готовности продать первую партию робопсов. Первые 100 роботов SportMini можно будет приобрести в конце лета 2019 года.
Компания известна своими роботами, которые созданы для помощи человеку в работе. Известные робопсы Boston Dynamics могут совершенно спокойно ориентироваться в незнакомой местности, доставлять посылки и грузы, и даже выполнить акробатические номера.
Перед анонсированием продаж, компания выпустила новый ролик, в котором показала, как упряжка из робопсов тащит за собой грузовик. За рулем грузовика сидит водитель, которые корректирует курс автомобиля.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой обзорный материал, в котором описывались передовые технологии в роботостроении, используемые в военных целях.
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