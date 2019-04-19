История пива: "пивные фестивали" умиротворяли

Ученые обнаружили неожиданную пользу пива. Оказывается, пиво было... миротворцем.



Названо лучшее российское светлое пиво / Новости от 22.02.2019 14:11

Так, благодаря многочисленным "пивным фестивалям", которые постоянно устраивались элитой для простого народа, империя Вари избегала ссор с приграничными государствами. Варийское пиво называлось чичей. Этим напитком снабжали соседей и благодаря этому империя жила без войн полтысячи лет. На своеобразных "пивных фестивалях" с участием иностранных послов принимались важные государственные решения. Все это ученые поняли, когда обнаружили огромное количество сосудов для чичи и даже, взяв осадок из сосудов на анализ, сумели определить ингредиенты этого напитка: кукуруза, фрукты киноа, земляника и перуанский перец.

Какие легенды связаны с этим по-настоящему историческим напитком и в чем заключается его польза, "Правде.Ру" рассказали руководитель музея пива и кваса "Очаково" Евгений Шатилов и владелец пивоварни Павел Ольшанский.

По словам Евгения Шатилова, с пивом связана особая историческая легенда, которая давно "гуляет" по различной литературе.

"Герцог Веллингтон в Великобритании в первой половине XIX века для того, чтобы избежать тотального спаивания населения открыл множество пабов, ориентированных на распространение пива. Таким образом, он помог населению с тяжелым пьянством. Люди переключились на более легкий, менее опасный, менее агрессивный напиток. И таким образом есть даже мнение, что Веллингтон в какой-то степени победил пьянство. В честь него, как известно, назвали столицу Новой Зеландии", — пояснил для "Правды.Ру" руководитель музея.

В свою очередь Павел Ольшанский рассказал про полезные свойства пива. По его словам, хмель, который входит в состав напитка, обладает успокаивающими свойствами. Кроме того, пиво обладает достаточным количеством и других целебных свойств.

"Пиво хороший релаксант. Обладает хорошим восстанавливающим эффектом. Если бы там не было алкоголя, то это вообще был бы идеальный напиток для спортсменов после тяжелых нагрузок", — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Что касается безалкогольного пива, то технологии его получения достаточно просты, пояснил Павел Ольшанский. Алкоголь фактически "вымораживают" — пиво замерзает, а алкоголь остается, затем его сливают, оставляя одно пиво. Безалкогольное пиво подойдет спортсменам, заключил собеседник "Правды.Ру".

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