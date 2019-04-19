"Роскосмос" создаст спутник для удаления космического мусора с орбиты

Дочерние предприятия государственной российской корпорации "Роскосмос" разрабатывают концепцию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Об этом заявила представитель ЦНИИмаш, головного научного института "Роскосмоса", Анастасия Дублева.
Спутник, указывает специалист, будет убирать мусор с помощью пучка ионов.
Отметим, что геостационарная орбита представляет собой круговую орбиту высотой в 35786 километров. Там работают спутники связи, телевещания и ретрансляции.
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