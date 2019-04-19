Создание сетей 5G в России обойдется в 650 млрд рублей

Создание сетей 5G - пятого поколения мобильной связи - обойдется в 650 миллиардов рублей.



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Об этом в ходе встречи с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил вице-премьер Максим Акимов.

Ранее, отметим, Максим Акимов обещал появление в России сети 5G уже в 2024-м году. Возможно, заявлял тогда вице-премьер РФ, пятое поколения мобильной связи появится в стране даже раньше.

Технологии 5G, отметим, должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Это же, в свою очередь, обеспечит большую доступность широкополосной мобильной связи.

Фото: kremlin.ru.