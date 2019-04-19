Создание сетей 5G в России обойдется в 650 млрд рублей

Создание сетей 5G - пятого поколения мобильной связи - обойдется в 650 миллиардов рублей.
Об этом в ходе встречи с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил вице-премьер Максим Акимов.
Ранее, отметим, Максим Акимов обещал появление в России сети 5G уже в 2024-м году. Возможно, заявлял тогда вице-премьер РФ, пятое поколения мобильной связи появится в стране даже раньше.
Технологии 5G, отметим, должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Это же, в свою очередь, обеспечит большую доступность широкополосной мобильной связи.
Фото: kremlin.ru.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.