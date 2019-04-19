Мимо Земли пролетел "потенциально опасный" астероид

Вчера, 18 апреля, астероид 2019 GC6 прошел на расстоянии в 219 тысяч километров от планеты Земля.
Это в два раза ближе, чем расстояние между Землей и Луной.
Об этом, ссылаясь на экспертов из NASA, сообщает новостной портал Space.com.
Астероид 2019 GC6, пишут авторы материала, относится к категории «потенциально опасных» для планеты Земля. К таковым, поясняет новостной портал, относят все те небесные тела, что пролетают к Земле ближе, чем на восемь миллионов километров и весят достаточно, чтобы в случае падения нанести немалый ущерб.
Примечательно, что в миг наибольшего сближения астероида с планетой Земля его скорость была больше 20 тысяч километров в час.
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