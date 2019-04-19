Мимо Земли пролетел "потенциально опасный" астероид

Вчера, 18 апреля, астероид 2019 GC6 прошел на расстоянии в 219 тысяч километров от планеты Земля.



К Земле приближается астероид в форме человеческого черепа / Новости от 11.11.2018 12:25

Это в два раза ближе, чем расстояние между Землей и Луной.

Об этом, ссылаясь на экспертов из NASA, сообщает новостной портал Space.com.

Астероид 2019 GC6, пишут авторы материала, относится к категории «потенциально опасных» для планеты Земля. К таковым, поясняет новостной портал, относят все те небесные тела, что пролетают к Земле ближе, чем на восемь миллионов километров и весят достаточно, чтобы в случае падения нанести немалый ущерб.

Примечательно, что в миг наибольшего сближения астероида с планетой Земля его скорость была больше 20 тысяч километров в час.