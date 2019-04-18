"Связной" по ошибке продал 854 смартфона за бесценок

Российская компаний "Связной", специализирующаяся на продаже смартфонов и прочих гаджетов, в течение нескольких минут продавала товар по крайне заниженным ценам.



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Так, например, iPhone 7 с объемом памяти в 32 Гб можно было купить всего лишь за 4 990 рублей. Отметим, что обыкновенная цена подобных аппаратов колеблется в диапазоне от 18 до 30 тысяч рублей.

Устаревшие же модели смартфонов стоили в разы дешевле. Так, например, Philips Xenium w3568, выпущенный в 2013-м году, можно было приобрести за 49 рублей. А вышедший в том же году Alcatel One Touch 2010 D за 290 рублей.

В руководстве российской компании заявили, что столь смешные цены были связаны со сбоем программного обеспечения. Заниженная стоимость устройств, признали руководители "Связного", отображалась в течение целых 15 минут.

Согласно предоставленной информации, за это время было сделано и оплачено 854 заказа. Примечательно, что покупатели, успевшие сделать заказы в этот временной промежуток, получат товар по "ошибочной" цене — той, которая и была на момент заказа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у действующего президента Российской Федерации Владимира Путина нет в личном пользовании смартфона. Об этом общественности рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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