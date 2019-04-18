Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство

Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции. Результаты исследования позволили определить количество баранов и овец на территории поселения в разные периоды его существования.
"Жители Ашыклы Хеюка одомашнили коз и овец всего за тысячу лет, что не позволяет изучать этот процесс, используя их останки и навозные кучи. Мы задумались, какие еще следы могли оставить эти животные. И овцы, и люди регулярно ходят в туалет, и в столь сухом месте соли, присутствующие в моче, не будут размываться", — цитирует слова одного из руководителей проекта Джордана Абелла РИА Новости.
Осваивать скотоводство жители поселения начали примерно 10,5 тысяч лет назад. А уже 9,5 тысяч лет назад количество домашних животных на квадратный километр прощади в нем было примерно таким, как и в современных фермерских хозяйствах.
Отдаленность Ашыклы Хеюка от древних очагов скотоводства на Ближнем Востоке доказывает, что одомашнивание животных происходило одновременно в разных регионах мира.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о находке французскими археологами в Египте остатков города, существовавшего за 2,5 тысячи лет до постройки пирамид.
Источник фото: wikimedia.org
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