В ВКС России предупредили об увеличении количества столкновений на орбите

Количество столкновений космических аппаратов с другими объектами на орбите Земли через 30 лет будет только возрастать.



Космический мусор начнут ловить гарпуном / Новости от 18.02.2019 17:53

"В 2018 году опасных сближений было 23. Через два-три десятка лет мы можем иметь столько же столкновений, сколько и опасных сближений сейчас", - передает агентство ТАСС слова представителя управления 15-й армией ВКС России Антона Оголева в ходе его выступления на конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".

По словам старшего помощника начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Минобороны РФ Романа Фаттахова, в среднесрочной перспективе из-за сложившейся на орбите обстановки с космическим мусором и другими объектами "доступ в космическое пространство может быть затруднен".

По данным американского космического агентства NASA, в настоящее время на орбите находятся около 2,2 ныне действующих и еще более 5 тысяч отслуживших космических аппаратов, а также порядка 14 тысяч фрагментов различного космического мусора. Всего специалисты зафиксировали более 20 тысяч различных объектов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что NASA установит на внешней поверхности МКС датчик космического мусора, который будет принимать на себя удары частиц размером менее 1 мм.

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