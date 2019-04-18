Палеонтологи обнаружили окаменелости "утконосых" динозавров в Монголии

В пустыне Гоби международный коллектив палеонтологов нашел хорошо сохраившиеся окаменелости ранее неизвестного миру вида динозавров, сообщается в научном издании PLoS ONE.
Ученые предполагают, что так называемый Gobihadros mongoliensis был родственником "утконосых" динозавров, гадрозавров и жил примерно 90-100 миллионов лет назад.
Гадрозавроидами является вид динозавров, включающий в себя "утконосых" ящеров и их близких родственников. Этот вид динозавров обитал в Азии, а потом распространился по всей Земле. Это доказывают найденные останки в Северной Америке, Австралии и даже в Антарктиде. Древнейшие представители гадрозавроидов жили в начале мелового периода.
У этого вида рептилий были утиный клюв, в котором находилась носовая полость, и гребень. Передвигались они как на четырех, так и на двух ногах. Гадрозавры считаются травоядными динозаврами, которые щипали траву и ели растущие на земле растения. Онако недавно было доказано, что они также питались и беспозвоночными.
Группа палеонтологов под руководством Дэвида Эванса из Королевского музея Онтарио описала новый род и вид гадрозавроидов, найденных в пустыне в Монголии. Это окаменелости нескольких особей, в том числе и полный скелет. Gobihadros mongoliensis был около трех метров в длину.
Найденный вид считается близким родственником гадрозавров. Однако он не является предком азиатских гадрозавроидов, живших в середине и конце мелового периода. Также авторы исследования считают, что поздние гадрозавроиды мигрировали в конце мелового периода из Северной Америки в Азию, вытеснив потомков гобигадроса.
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