Американские физики обосновали возможность прохода через черные дыры

Группа ученых из университетов Стэнфорда и Гарварда представила на конференции Американского физического общества доклад, посвященный кротовым норам, позволяющим переместиться из одной области пространства-времени в другую. Ранее считалось, что для поддержания таких кротовых нор нужна экзотическая материя, обладающая отрицательной энергией. Представленная в докладе гипотеза состоит в том, что без этой материи можно обойтись.
Теоретическая модель, которую разработала группа во главе с Дэниеэлом Джафферисом, предполагает, что точками входа и выхода из кротовой норы могут стать две черные дыры, находящиеся между собой в состоянии квантовой запутанности. Совершать межгалактические путешествия через такие норы вряд ли получится, так как даже свет в них перемещается значительно медленнее, чем при обычном движении. Тем не менее, гипотеза важна для согласования двух важнейших физических теорий — общей теории относительности и квантовой механики.
"Я думаю, это даст нам глубокие знания о квантовой гравитации, и, возможно, даже о новом способе сформулировать квантовую механику", — заявил Дэниэл Джафферис.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, как черная дыра поглотила крупную планету на глазах у астрономов
Источник фото: "Правда.Ру"
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