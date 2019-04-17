Ученые назвали вулканические извержения причиной массового пермского вымирания

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук проанализировали отложения возрастом 252 миллионов лет и выяснили настоящую причину самого великого вымирания в истории Земли.
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications. Ученые утверждают, что обнаружили в древних отложениях остатки ртути, которая выбрасывалась в атмосферу в результате сгорания угля. Затем ртуть попала в мировой океан из-за дождя.
Эпицентром извержения исследователи назвали территорию современной Сербии. Именно там находится самый большой вулкан. Примечательно то, что извержение продолжалось в течение двух тысяч лет. За это время в атмосферу планеты попало более 3 миллионов кубометров пепла, что привело к увеличению температуры на 10 градусов.
Из-за катастрофы вымерли 96% морских обитателей, 73% наземных позвоночных, а также 83% насекомых.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что наша планета вступает в эру шестого великого вымирания. Об этом говорят результаты исследования американских ученых. Виды животных и растений в настоящее время вымирают по крайней мере, в 1000 раз быстрее, чем это бы происходило без вмешательства человека.
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