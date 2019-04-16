Американский телескоп обнаружил схожую по размерам с Землей экзопланету

Космический орбитальный телескоп TESS, запущенный летом минувшего года, обнаружил экзопланету земного типа - небесное тело с твердой поверхностью и диаметром немного меньше Земли.
Об этом сообщает издание Space.com со ссылкой на заявление специалистов Массачусетского технологического института и Института Карнеги в Вашингтоне, занимающихся космическими исследованиями.
Обнаруженная с помощью телескопа планета получила обозначение HD 21749c. Она вращается вокруг звезды, которая находится на расстоянии 53 световых лет от Земли. Один оборот вокруг нее планета делает почти за 8 земных суток. Маловероятно, что на планете возможна жизнь, поскольку температура на ее поверхности составляет более 430 градусов по Цельсию, подчеркивают астрономы.
"Мы ожидаем, что TESS сумеет обнаружить еще пару десятков других планет размером с Землю, которые потенциально могут быть обитаемы", - выразила надежду одна из авторов исследования.
Сделав первое открытие, TESS показал свою способность находить потенциально пригодные для жизни планеты. В ближайшее время ученым предстоит определить массу и строение обнаруженной планеты.
Напомним, с 1995 года исследователи подтвердили существование около четырех тысяч экзопланет, на которых может быть жизнь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что NASA планирует в ближайшее десятилетие вывести в космос три новых телескопа, чтобы найти внеземную цивилизацию. Также агентство разрабатывает новейший телескоп, который отправят на орбиту в 2035 году.
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