SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень своей тяжелой ракеты Falcon Heavy.



SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy / Новости от 12.04.2019 09:23

12 апреля текущего года, напомним, состоялся первый успешный запуск носителя. В ходе запуска на геостационарную орбиту SpaceX вывела спутник связи. Также, согласно предоставленной информации, две боковые ступени ракеты успешно приземлились на площадки на мысе Канаверал, а третья и центральная — на баржу в океане.

Однако стало известно, что из-за шторма центральную ступень ракету спасти не удалось. Волны высотой в три метра смыли ступень с баржи в открытый океан.

По словам специалистов американской компании, падение ступени в океан произошло из-за перебоев в работе специального робота, находящегося на барже. В обязанности аппарата, указывают эксперты, входит фиксация приземлившейся ступени на посадочной платформе.

Утрата центрального блока, обещают в SpaceX, никак не повлияет на будущие запуски ракет.

Напомним, что Falcon Heavy от знаменитой SpaceX — сверхтяжелая ракета с возможностью повторного использования первой ступени. Первый испытательный ее запуск прошел в феврале минувшего года. Состоявшийся же в апреле текущего года запуск считает первым коммерческим запуском этой сверхтяжелой ракеты.

Примечательно, что на момент первого запуска Falcon Heavy называли самой грузоподъемной и мощной ракетой в мире.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы открыли новую похожую на Землю планету. Эксперт, однако, комментируя новость "Правде.Ру", заявил, что для науки это ровным счетом ничего не значит.

Фото: pixabay.com.

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