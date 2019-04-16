SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень своей тяжелой ракеты Falcon Heavy.
12 апреля текущего года, напомним, состоялся первый успешный запуск носителя. В ходе запуска на геостационарную орбиту SpaceX вывела спутник связи. Также, согласно предоставленной информации, две боковые ступени ракеты успешно приземлились на площадки на мысе Канаверал, а третья и центральная — на баржу в океане.
Однако стало известно, что из-за шторма центральную ступень ракету спасти не удалось. Волны высотой в три метра смыли ступень с баржи в открытый океан.
По словам специалистов американской компании, падение ступени в океан произошло из-за перебоев в работе специального робота, находящегося на барже. В обязанности аппарата, указывают эксперты, входит фиксация приземлившейся ступени на посадочной платформе.
Утрата центрального блока, обещают в SpaceX, никак не повлияет на будущие запуски ракет.
Напомним, что Falcon Heavy от знаменитой SpaceX — сверхтяжелая ракета с возможностью повторного использования первой ступени. Первый испытательный ее запуск прошел в феврале минувшего года. Состоявшийся же в апреле текущего года запуск считает первым коммерческим запуском этой сверхтяжелой ракеты.
Примечательно, что на момент первого запуска Falcon Heavy называли самой грузоподъемной и мощной ракетой в мире.
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Фото: pixabay.com.
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