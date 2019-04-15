Эксперт: очередная сверхземля слишком холодна для разума

Астрономы сообщают о том, что, возможно, обнаружили еще одну планеты у Проксимы Центавра. По словам ученых, это холодная "сверхземля".



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Проксима Центавра, напомним, является ближайшей звездой к планете Земля, не считая Солнца. Этот сравнительно небольшой красный карлик теряется на фоне более крупных и гораздо более ярких соседних звезд. Именно поэтому открыт он был недавно — меньше сотни лет тому назад.

Несколько же лет назад исследователи космоса открыли возле Проксимы Центавра планету, что сразу приковала к себе внимание деятелей науки, средств массовой информации и мировой общественности. Обнаруженная планета оказалась сравнимой с планетой Земля как по размерам, так и по расстоянию до звезды.

Это, указывают ученые, делает ее теоретически обитаемой. Неудивительно, что мир буквально тут же заговорил о необходимости отправки к ней экспедиции.

Спустя время же ученые объявили о возможном существовании возле Проксимы Центавра еще одной планеты. Пока, правда, астрономы относятся к своей же гипотезе достаточно осторожно, и заявляют, что существование еще одной похожей на Землю планеты остается под большим вопросом.

Но ясным на сегодняшний день остается одно — на этой, второй обнаруженной возле Проксима Центавра планете, вряд ли существует жизнь. Дело в том, что она находится слишком далеко от звезды — примерно в полтора раза дальше, например, чем Земля находится от Солнца.

Небесное тело, разводят руками ученые, остается слишком холодным, чтобы на нем могла существовать жидкая вода.

Своим видением сложившейся ситуацией с редакцией "Правды.Ру" поделился доктор наук и астрофизик Анатолий Засов.

-Астрономы сообщили о возможном обнаружении второй планеты у Проксимы Центавра — холодной "сверхземли"… Что это может значить для человечества?

-Абсолютно ничего. Объясню — там, где есть одна планета, наверняка есть и еще. Трудно представить себе, что вокруг звезды образовалась лишь одна планета. Всегда есть более крупные, менее крупные. Далеко не все, но довольно внушительный процент звезд имеют вокруг себя систему планет. Потому-то с большого расстояния их увидеть сложно. Но у близких звезд увидеть планету сравнительно небольшого размера, сопоставимого с размером планеты Земля, можно.

Относительно обитаемости тут может быть некоторое непонимание. Речь идет не о том, что там кто-то живет. Речь идет лишь о таком расстоянии от центральной звезды, на котором возможно существование жидкой воды — без этой самой жидкой воды, напомню, жизнь на планете вообще не может появиться. Если же на планете есть жидкая вода, то есть и хоть какой-то шанс на существование жизни.

Так что в данном случае о каком-либо значимом крупном открытии речи не идет. В настоящее время открыто уже четыре тысячи других звезд. Но пусть открывают новые. Будем ждать новых открытий. Для человечества это рано или поздно даст что-то полезное.

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