Ход конем: Трамп предложил Boeing изменить название самолетов 737 MAX

Президент США Дональд Трамп высказался о проблемах компании Boeing из-за недавних авиакатастроф. По словам Трампа, еще не один мировой бренд не сталкивался с такими последствиями, с которыми столкнулись Boeing.



Полеты Boeing 737 MAX приостановили в России с 13 марта / Новости от 13.03.2019 11:08

Американский президент предлагает решить проблему общественного недоверия к 737 MAX просто переименовав самолет.

"Что я могу знать о брендинге? Думаете ничего? Возможно. Но я стал президентом, продвинул личный бренд. Сейчас Boeing находится не в самом лучшем положении. Я бы посоветовал компании изменить название своему 737 MAX, который потерял доверие у пассажиров", — посоветовал Трамп.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о двух авиакатастрофах с участием нового Boeing 737 Max, которые унесли жизни более 300 человек. По информации пилотов, которые эксплуатировали самолет, в системе управления 737 MAX была неисправна, поскольку в некоторые моменты она могли произвольно спикировать самолет вниз. После долгих разбирательств и экспертиз компания Boeing все-таки устранила неисправность.

Читайте также:

Опыт авиакатастроф: на Boeing 737 Max 8 летать опасно?