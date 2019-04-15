Депутат Мособлдумы предлагает запретить магазинам выдавать бесплатные пакеты

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова считает, что магазины должны перестать выдавать бесплатные пакеты для постепенного отказа от пластика.



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"По моему мнению, в экологической сфере мы должны равняться на западные страны, которые уже давно на государственном уровне запретили бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов. Более того, предлагаю по аналогии с Европой сделать цены и налоги на эти категории товаров самыми высокими, а в качестве аналогов предлагать магазинам и покупателям пакеты, либо сумки из ткани, бумаги или другого материала, который поддается переработке", - сообщила Полякова.

Парламентарий подчеркнула, что такие инициативы уже приходили от представителей торговых сетей, поэтому властям необходимо принять централизованное решение.

Также Алла Полякова заявила, что государство должно усилить поддержку производителей экологически чистых материалов, а также предприятия, которые перерабатывают отходы для вторичного использования.

"Предлагаю уже в ближайшее время ввести полный запрет на пластиковую продукцию в государственных учреждениях. Брюссельский Европарламент планирует сделать то же самое уже с 2021 года. Из парламентской столовой уберут всю пластиковую посуду, а из зала заседаний - воду в бутылках. Вместо бутилированной воды в здании Европарламента оборудуют более 150 фонтанчиков с питьевой водой", - рассказала Алла Полякова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о профессоре из Дублина, который предложил альтернативу одноразовой посуде. Он предлагает использовать для этих целей картофельную муку - изделия из нее быстрее разлагаются и могут быть съедобными, что отвечает политике Евросоюза по борьбе с пластиковым мусором.

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