Российский аналог проекта спутниковой связи OneWeb внезапно подорожал в два раза

За последние месяцы минувшего года проект глобальной спутниковой системы "Эфир" — отечественный аналог проекта спутниковой связи британской компании OneWeb — подорожал до 535 миллиардов рублей.



«Роскосмос» назвал причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» / Новости от 12.10.2018 11:06

Об этом общественности сообщили представители государственной российской корпорации "Роскосмос".

Примечательно, что из-за чего именно подорожал амбициозный проект, специалисты не уточнили. Напомним, что в мае прошлого года стоимость "Эфира" оценивалась в 299 миллиардов рублей.

Согласно предварительной информации, отечественный аналог проекта спутниковой связи британской компании OneWeb будет иметь порядка трех сотен спутников. Планировалось, что "Эфир" будет запущен в работу уже в 2025-м году.

Некоторые эксперты же неоднократно заявляли, что это слишком поздний срок. К этому времени, объясняли они, конкурировать с другими проектами "Эфиру" будет уже нецелесообразно.

В июле прошлого года же, напомним, в "Роскосмосе" сообщили, что приступают к разработке нового проекта под названием "Сфера". Для него, что примечательно, потребуется уже в два раза больше спутников, но приступить к работе он якобы сможет раньше — уже в 2022-м году.

Напомним, что весной прошлого года стало известно об отказе Роскомнадзора британской компании OneWeb в развертывании своей спутниковой связи в России. Также против этого выступили и в ФСБ.

Отметим, что основной целью проекта OneWeb, согласно замыслу его создателей, является создание орбитальной группировки из почти тысячи спутников. Предполагается, что группировка эта уже к 2027-му году обеспечит доступ к высокоскоростному интернету в абсолютно любой точке мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты проанализировали уровень агрессии в российском интернете.

Фото: Роскосмос.

Читайте также:

Россия потратила $10 миллиардов на "бесполезную" МКС?