Российский аналог проекта спутниковой связи OneWeb внезапно подорожал в два раза

За последние месяцы минувшего года проект глобальной спутниковой системы "Эфир" — отечественный аналог проекта спутниковой связи британской компании OneWeb — подорожал до 535 миллиардов рублей.
Об этом общественности сообщили представители государственной российской корпорации "Роскосмос".
Примечательно, что из-за чего именно подорожал амбициозный проект, специалисты не уточнили. Напомним, что в мае прошлого года стоимость "Эфира" оценивалась в 299 миллиардов рублей.
Согласно предварительной информации, отечественный аналог проекта спутниковой связи британской компании OneWeb будет иметь порядка трех сотен спутников. Планировалось, что "Эфир" будет запущен в работу уже в 2025-м году.
Некоторые эксперты же неоднократно заявляли, что это слишком поздний срок. К этому времени, объясняли они, конкурировать с другими проектами "Эфиру" будет уже нецелесообразно.
В июле прошлого года же, напомним, в "Роскосмосе" сообщили, что приступают к разработке нового проекта под названием "Сфера". Для него, что примечательно, потребуется уже в два раза больше спутников, но приступить к работе он якобы сможет раньше — уже в 2022-м году.
Напомним, что весной прошлого года стало известно об отказе Роскомнадзора британской компании OneWeb в развертывании своей спутниковой связи в России. Также против этого выступили и в ФСБ.
Отметим, что основной целью проекта OneWeb, согласно замыслу его создателей, является создание орбитальной группировки из почти тысячи спутников. Предполагается, что группировка эта уже к 2027-му году обеспечит доступ к высокоскоростному интернету в абсолютно любой точке мира.
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Фото: Роскосмос.
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