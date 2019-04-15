В центре Севастополя обнаружили тайный подземный ход

Археологи из Эрмитажа и Института истории материальной культуры РАН открыли на Историческом бульваре Севастополя подземный ход, который был устроен для тайной переброски российских войск во время обороны Севастополя в Крымскую войну.



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"Ход, высотой около 1,7 метра, полностью вырублен в скальной породе на глубине около 4 метров, идет под четвертым бастионом и ведет во внутреннюю часть", — передает РИА Новости слова руководителя экспедиции Сергея Соловьева.

По мнению археолога, это сооружение стало одной из самых интересных находок за время раскопок на историческом бульваре. Результаты работы экспедиции позволили уточнить ряд сведений об обороне города, имеющихся в письменных источниках.

"Наши раскопки во многом обновляют планы оборонительных сооружений Севастополя, при этом составляемые нами чертежи исследованных оборонительных сооружений могут отличаться от первоначальных чертежей, поскольку за период обороны происходили многочисленные перестройки", — объяснил Сергей Соловьев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в устье реки Бельбек в Севастополе археологи нашли остатки корабля II-III в. в. нашей эры.

Источник фото: wikimedia.org

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