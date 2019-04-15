Телевидение: за чей счет переходим на цифру

15 апреля на цифровое телевидение переходят 20 регионов, в том числе Москва и Московская область. Как в Российской Федерации происходит переход с аналогового телевещания, какие регионы уже полностью перешли на цифровое телевидение?



Как настроить «цифру» в телевизоре / Новости от 18.11.2018 07:26

"Цифровое телевидение присутствует во всех 85 субъектах Российской Федерации в полном объеме, — ответил на вопросы "Правды.Ру" пресс-секретарь "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Игорь Степанов. — В каждом субъекте охвачены не менее 95 процентов населения. Как правило, даже больше. Но 95 процентов — это нижний критерий, заданный Федеральной цифровой программой, которую мы завершили в конце прошлого года.

В любом регионе есть 20 цифровых каналов в телевизионном эфире в свободном доступе. В этом году мы постепенно, поэтапно выключаем аналоговые передатчики телеканалов, которые вошли в цифровые мультиплексы. У телезрителей была возможность привыкнуть к цифровому телевидению, приобрести приемное оборудование. Надо сказать, что оно начало появляться в регионах еще с 2010 года, когда в 2010 году передатчики заработали на Дальнем Востоке, в Курске, в Калининграде.

В настоящее время осталось небольшое количество людей, для которых аналоговый прием телесигнала остался единственным. По социологическим замерам и по опыту первых регионов, это примерно один процент населения. Не больше".

Игорь Степанов напомнил также, что "первые аналоговые передатчики отключила в декабре Тверская область. Это был пилотный регион. Там не осталось аналогового телевизионного вещания. 11 февраля еще семь регионов выключили аналоговые передатчики. Это был первый этап отключения. 15 апреля выключаются еще 20 регионов аналоговых передатчиков, в том числе Москва и Московская область".

— Кто помогает тем телезрителям, кто по разным причинам не смог приобрести нужное оборудование или не имеет навыков его эксплуатации?

— Это зависит, конечно, от обеспеченности конкретной сети, конкретного телезрителя. Это все переведено на уровень регионов. Каждый регион, в соответствии с собственным законодательством, собственной экономикой и социальной программой, определяет, кто в этом регионе относится к малоимущим и нуждающимся в адресной помощи.

Мы понимаем, что условия жизни в Кургане, на Камчатке, в Ханты-Мансийске и в Махачкале достаточно разные. Поэтому с единой линейкой ко всем подойти было нельзя. Региональная администрация определяет критерии, по которым определяются нуждающиеся, определяется их количество, списочный состав и форма оказания адресной помощи.

Самая популярная форма — естественно, компенсация. Человек должен купить себе цифровую приставку. И тогда ему местная власть компенсирует ее стоимость или часть стоимости. Но бывают и другие варианты.

— Как обстоит дело с бюджетными учреждениями, школами, больницами и т. д.? Кто с ними работает? Кто вкладывает деньги, следит, чтобы эти организации перешли на цифровое телевидение в отведенные сроки?

— Честно говоря, не знаю, поскольку работаю в федеральном государственном унитарном предприятии. Полагаю, что наш филиал зависит от центрального аппарата, а не от регионального. Точно так же и бюджетные учреждения, в зависимости от того, в каком они ведомственном подчинении, по линии их обычного снабжения должны, по идее, проходить. Ничего чрезвычайного нет. Все идет полным ходом, и скоро совсем все перейдем на цифровое телевидение.

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