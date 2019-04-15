В случае ЧП на МКС у американских астронавтов есть 15 минут на спасение

Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" — одного из ведущих предприятий космической промышленности в СССР и России — разработали систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака.
Согласно предоставленной информации, аммиак может попасть в воздух МКС из-за разгерметизации системы обеспечения теплового режима. Отметим, что эта система находится в американском сегменте пилотируемой орбитальной станции. На то, чтобы спастись, в случае подобного ЧП у американских астронавтов будет не больше 15 минут времени.
Для этого гражданам Соединенных Штатов Америки необходимо будет незамедлительно перейти в служебный модуль российского сегмента Международной космической станции.
Отметим, что система фильтрации воздуха МКС от аммиака была создана российской ракетно-космической корпорацией совместно с сотрудниками NASA.
В случае разгерметизации теплообменника на американском сегменте МКС в атмосферу пилотируемой орбитальной станции утечет смесь воды с аммиаком. В таком случае концентрация опасного вещества в воздухе превысит критические для человека значения почти в сотню раз.
Напомним, что Международная космическая станция является международным проектом. Так, помимо граждан РФ и США, в данном проекте так или иначе принимают участие специалисты из Бельгии, Германии, Дании, Испании, Швеции, Швейцарии, Франции, Норвегии, Нидерландов и Италии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС. Также он сравнил заработную плату своих американских коллег с зарплатой своих соотечественников.
Фото: Роскосмос.
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