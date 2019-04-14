Израильская компания SpaceIL запустит на Луну новый космический аппарат

Израильская компания SpaceIL планирует запустить на Луну новый космический аппарат "Берешит-2" после крушения "Берешит" при посадке на спутник Земли 11 апреля.
"Я объявляю сегодня о начале нового проекта: "Берешит-2". Мы начали дело, которое будет завершено", - написал на своей странице в Twitter глава компании Моррис Кан.
Кроме того, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства страны заявил, что государство также примет участие в запуске на Луну "Берешит-2".
"Мы намерены запустить "Берешит-2". Государство Израиль, которое участвовало в запуске первого космического аппарата "Берешит", примет участие и в запуске второго. Я надеюсь, что вторая попытка будет успешной и мы действительно станем четвертой страной, которая осуществит штатную посадку на Луну. Мы будем пытаться снова и снова, пока не добьемся успеха, и я считаю, что у нас будет больше шансов на успех уже во второй раз", - сказал политик.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что израильский космический аппарат "Берешит" потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны. Отметим, что в случае успеха Израиль мог стать четвертой страной, достигшей поверхности спутника Земли. На данный момент это удалось лишь Советскому Союзу, США и Китаю.
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