Причиной осушения Марса могли стать пылевые бури

Интернациональная команда ученых считает, что причиной осушения Марса могли стать пылевые бури, царствующие на Красной планете.



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К таким выводам исследователи пришли благодаря анализу данных, записанных во время прошлогодней пылевой бури на Марсе.

Научные изыскания ученых публикует издание Nature.

Так, сообщают авторы материала, летом минувшего года на Красной планете началась пылевая буря, охватившая почти всю планету. Из-за нее в NASA даже потеряли связь со своим марсоходом Opportunity. Но за бурей с орбиты наблюдал Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы.

Записанные им данные ученые и использовали в своем исследовании.

Команда ученых из Польши, Италии и Испании обнаружила, что вплоть до начала пылевой бури распространенность полутяжелой воды в высотах выше 40 километров снизилась до уровня ниже детектируемого. Это снижение, указывают они, совпало с появлением ледяных облаков. Во время бури они наблюдали увеличение содержания воды и полутяжелой воды в виде пара на высоте между 40 и 80 километрами. Ученые связывают столь любопытное явление с повышением температуры. Пыль поглощает тепло, объясняют они, что и приводит к нагреванию атмосферы и предотвращению образования ледяных облаков.

Прежде всего ученые теперь хотят выяснить, как образуются пылевые бури и что может служить причиной их возникновения. Наблюдение за ними, особенно в момент зарождения, могло бы дать новые подсказки, считают они. Пока же исследователи говорят, что такие катаклизмы "раздувают" атмосферу, облегчая газам выход в космос, в том числе водяным парам.

Возможно, резюмируют ученые, из-за подобных пылевых бурь Марс и стал таким негостеприимным, каким является сегодня.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый и пока единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский выступил против переселения людей на Марс.

Фото: pixabay. com.

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