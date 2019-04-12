Пермские студенты создали рок-группу из роботов

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали специальную программу для роботов отечественной компании "Промобот", научив их играть на музыкальных инструментах.
"Студенты ПНИПУ, вооружившись базовым программным обеспечением, создали первую в России рок-группу, состоящую только из роботов. Молодые люди написали специальный скрипт, благодаря которому один из роботов играет на ударной установке, другой - на клавишах и двое роботов играют на гитарах", - рассказал агентству ТАСС основатель и директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.
На данный момент в репертуаре группы есть только одна песня, которая называется "Робо-птица". Музыкальное произведение было создано с помощью нейросети. Ряд организаций Москвы и Санкт-Петербурга решили пригласить молодой коллектив роботов-музыкантов на свои мероприятия.
Предполагается, что первое выступление роботов пройдет 16 апреля в центре "Сколково", где будут представлены последние разработки для автоматизированных роботов.
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