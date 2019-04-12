Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Пермские студенты создали рок-группу из роботов

Наука

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали специальную программу для роботов отечественной компании "Промобот", научив их играть на музыкальных инструментах. 


Boston Dynamics научили робота танцевать под Uptown Funk / Новости от 16.10.2018 13:26

"Студенты ПНИПУ, вооружившись базовым программным обеспечением, создали первую в России рок-группу, состоящую только из роботов. Молодые люди написали специальный скрипт, благодаря которому один из роботов играет на ударной установке, другой - на клавишах и двое роботов играют на гитарах", - рассказал агентству ТАСС основатель и директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

На данный момент в репертуаре группы есть только одна песня, которая называется "Робо-птица". Музыкальное произведение было создано с помощью нейросети. Ряд организаций Москвы и Санкт-Петербурга решили пригласить молодой коллектив роботов-музыкантов на свои мероприятия. 

Предполагается, что первое выступление роботов пройдет 16 апреля в центре "Сколково", где будут представлены последние разработки для автоматизированных роботов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Финляндии летом 2019 года пройдет первый в мире чемпионат по вязанию на спицах под хэви-метал. Наградой для победителя чемпионата станут полностью оплаченные выходные в одном из финских отелей. 

Читайте также: В Финляндии пройдет чемпионат мира по вязанию под хэви-метал

Роботы будущего обучаются этике

Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Пермь роботы студенты рок-группа программисты
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Восстанавливаемся после тренировок
Недвижимость
Как самостоятельно приобрести жильё за рубежом
Авто
Чем заняться в пробке
Новости Все >
Москва вошла в десятку городов мира с быстро дорожающим жильем
Суд допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева. Осталось 35
Сотрудник штаба Галяминой сфальсифицировала обвинения против мундепа Хорошевского района
Московские школьники смогут проводить самодиагностику онлайн
Российские архитекторы спроектируют сеть коливингов в Китае
Овечкин и 19-летний Свечников чуть не подрались в матче Кубка Стэнли. Видео
Пермские студенты создали рок-группу из роботов
Космический центр с небоскребом в виде ракеты построят в Филях
Футбольный эксперт посоветовал "Спартаку" выгнать Гулиева, сломавшего нос американцу
Канадский депутат: подлодки НАТО могут неожиданно появиться в Черном море
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Авто
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Европы
Экс-президента Румынии будут судить за казнь Чаушеску
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Украины
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Новости Европы
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Новости Украины
Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура

В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура
МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка
Военные новости
МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка
Авто
ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости
Человеческий фактор
Помощник бывшего директора ФСБ скончался вскоре после смерти своего начальника
Любовь Степушова Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа Любовь Степушова Анна Стрельцова "Лайфхаки" для тех, кто готовится к ЕГЭ Анна Стрельцова Рустем Сафронов Ненависть в США: кто жмет на курок Рустем Сафронов
Комментарии
Эксперт: в России есть программа по космосу, но она не выполняется
The New York Times: вспышка кори в Нью-Йорке связана с Украиной
Эксперт: в России есть программа по космосу, но она не выполняется
Мародеры культурного поля: Чайковский и Репин - украинцы
Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа
Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше остальных заключенных
Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа
В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку
Лукашенко не умеет играть в хоккей
Канадский депутат: подлодки НАТО могут неожиданно появиться в Черном море
Футболист "Спартака" сломал нос американцу после ДТП
В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа
Выборы для Украины - стояние на реке Угре
Эксперт: в России есть программа по космосу, но она не выполняется
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Меркель приветствует участие РФ в урегулировании ситуации на Донбассе
История и современность Все >
Собаке сделали операцию после того, как она проглотила видеоигру
Собаке сделали операцию после того, как она проглотила видеоигру
Резня в Гленко: "Варфоломеевская ночь" по-шотландски (продолжение)
Резня в Гленко: "Варфоломеевская ночь" по-шотландски (продолжение)
Канадский депутат: подлодки НАТО могут неожиданно появиться в Черном море
Канадский депутат: подлодки НАТО могут неожиданно появиться в Черном море
Хакеров из Fancy Bear заподозрили в атаке на минобороны Испании
Хакеров из Fancy Bear заподозрили в атаке на минобороны Испании
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
СК РФ требует заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко
СК РФ требует заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко
Как турки едва не заставили Петра I отдать Псков шведам
Как турки едва не заставили Петра I отдать Псков шведам
Внезапно и странно: почему смерть Бориса Годунова насторожила современников
Внезапно и странно: почему смерть Бориса Годунова насторожила современников
Юра, мы - все? Что происходит с космонавтикой
Юра, мы - все? Что происходит с космонавтикой
Одним все, другим дно: анализ имущественного неравенства россиян
Одним все, другим дно: анализ имущественного неравенства россиян
Домашнее Все >
Подкормка роз сразу после зимы
Цветы и растения
Подкормка роз сразу после зимы
Не для компоста: что в него лучше не класть
Советы
Не для компоста: что в него лучше не класть
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Овощи
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Электричество поможет вылечить старческое слабоумие
Электричество поможет вылечить старческое слабоумие
Прививка от ВПЧ: стоит ли делать? Эксперт - специально для "Медпульс"
Прививка от ВПЧ: стоит ли делать? Эксперт - специально для "Медпульс"
Bayer назвал противозачаточные опасными для здоровья
Bayer назвал противозачаточные опасными для здоровья
Звезды отмечают день космонавтики
Звезды отмечают день космонавтики
5 вопросов, которые следует задать бывшему перед возобновлением отношений
5 вопросов, которые следует задать бывшему перед возобновлением отношений
Священника сослали в глушь из-за участия супруги в конкурсе красоты
Священника сослали в глушь из-за участия супруги в конкурсе красоты
Катя Гордон теперь на YouTube
Катя Гордон теперь на YouTube
30% российских застройщиков уйдут с рынка жилья
30% российских застройщиков уйдут с рынка жилья
Кальций в виде добавок удваивает риск смерти от рака
Кальций в виде добавок удваивает риск смерти от рака
Натянутая улыбка на работе грозит алкоголизмом
Натянутая улыбка на работе грозит алкоголизмом
Мужское Все >
Любуешься Россией – плати
Любуешься Россией – плати
Трамп может стать жертвой «госпереворота»
Трамп может стать жертвой «госпереворота»
Как удачно использовать цветные элементы в дизайне кухни?
Как удачно использовать цветные элементы в дизайне кухни?
Стиль эклектика в дизайне интерьера
Стиль эклектика в дизайне интерьера
Ответы на интересные вопросы о домашней пыли
Ответы на интересные вопросы о домашней пыли
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Восстанавливаемся после тренировок
Новости спорта
Восстанавливаемся после тренировок
Как добиться низкого содержания жира в организме
Новости спорта
Как добиться низкого содержания жира в организме
Четыре главных вопроса о йоге
Новости спорта
Четыре главных вопроса о йоге
Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом
Новости спорта
Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом
Новый вид спорта шахбокс - что это?
Новости спорта
Новый вид спорта шахбокс - что это?
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Новости Украины
О чем беседуют с Порошенко Меркель и Макрон

Ангела Меркель приняла действующего президента Украины Петра Порошенко. Эммануэль Макрон примет и Порошенко, и его соперника — ﻿ Владимира Зеленского. Зачем?

О чем беседуют с Порошенко Меркель и Макрон
Выборы для Украины - стояние на реке Угре
Новости Украины
Выборы для Украины - стояние на реке Угре
Лукашенко не умеет играть в хоккей
Новости Белоруссии
Лукашенко не умеет играть в хоккей
Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение
Ближний Восток
Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение
Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"
Ближний Восток
Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Прибалтика
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
Евросоюз
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
США просто украли деньги Венесуэлы
Южная Америка
США просто украли деньги Венесуэлы
Курды на Голанах опять попали под раздачу
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Мир. Новости мира
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ