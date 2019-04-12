Пермские студенты создали рок-группу из роботов

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали специальную программу для роботов отечественной компании "Промобот", научив их играть на музыкальных инструментах.



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"Студенты ПНИПУ, вооружившись базовым программным обеспечением, создали первую в России рок-группу, состоящую только из роботов. Молодые люди написали специальный скрипт, благодаря которому один из роботов играет на ударной установке, другой - на клавишах и двое роботов играют на гитарах", - рассказал агентству ТАСС основатель и директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

На данный момент в репертуаре группы есть только одна песня, которая называется "Робо-птица". Музыкальное произведение было создано с помощью нейросети. Ряд организаций Москвы и Санкт-Петербурга решили пригласить молодой коллектив роботов-музыкантов на свои мероприятия.

Предполагается, что первое выступление роботов пройдет 16 апреля в центре "Сколково", где будут представлены последние разработки для автоматизированных роботов.

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