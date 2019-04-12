Аварийное прилунение космического аппарата в Израиле считают успехом страны

Глава израильской некоммерческой организации SpaceIL Моррис Хан прокомментировал аварию космического корабля Beresheet на поверхность Луны.
Напомним, что израильский космический аппарат Beresheet потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны. Отметим, что в случае успеха Израиль мог стать четвертой страной, достигшей поверхности спутника Земли. На данный момент это удалось лишь Советскому Союзу, Соединенным Штатам Америки и Китайской народной республике.
Глава SpaceIL Моррис Хан, однако, считает, что ничего страшного не случилось. По его словам, это не авария, а лишь "тяжелая посадка". Лозунг Израиля "маленькая страна, большие мечты" работает, уверен Хан. Даже такое прилунение, уверен глава SpaceIL, успех.
Примечательно, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разделил оптимизм Морриса Хана. По словам Нетаньяху, буквально через пару лет страна запустит к Лену еще один космический аппарат. В следующий раз, уверен премьер-министр Израиля, все пройдет еще лучше.
Отметим, что SpaceIL была создана в 2011 году для участия в конкурсе Google Lunar X PRIZE, предлагавшего приз за посадку частной автоматической межпланетной станции на Луну.
Любопытно, что Beresheet — название АМС от SpaceIL — в дословном переводе с иврита означает "В начале". Именно так начинается Бытие — первая книга Пятикнижия, Ветхого Завета и всей Библии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какие мировые государства граждане Российской Федерации считают лидерами в сфере освоения космического пространства. Так, выяснилось, что лидерами в данной области россияне считают Россию, США и Китай.
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