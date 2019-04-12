Аварийное прилунение космического аппарата в Израиле считают успехом страны

Глава израильской некоммерческой организации SpaceIL Моррис Хан прокомментировал аварию космического корабля Beresheet на поверхность Луны.



Что Не ТАК с Обратной Стороной Нашей Луны?

Напомним, что израильский космический аппарат Beresheet потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны. Отметим, что в случае успеха Израиль мог стать четвертой страной, достигшей поверхности спутника Земли. На данный момент это удалось лишь Советскому Союзу, Соединенным Штатам Америки и Китайской народной республике.

Глава SpaceIL Моррис Хан, однако, считает, что ничего страшного не случилось. По его словам, это не авария, а лишь "тяжелая посадка". Лозунг Израиля "маленькая страна, большие мечты" работает, уверен Хан. Даже такое прилунение, уверен глава SpaceIL, успех.

Примечательно, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разделил оптимизм Морриса Хана. По словам Нетаньяху, буквально через пару лет страна запустит к Лену еще один космический аппарат. В следующий раз, уверен премьер-министр Израиля, все пройдет еще лучше.

Отметим, что SpaceIL была создана в 2011 году для участия в конкурсе Google Lunar X PRIZE, предлагавшего приз за посадку частной автоматической межпланетной станции на Луну.

Любопытно, что Beresheet — название АМС от SpaceIL — в дословном переводе с иврита означает "В начале". Именно так начинается Бытие — первая книга Пятикнижия, Ветхого Завета и всей Библии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какие мировые государства граждане Российской Федерации считают лидерами в сфере освоения космического пространства. Так, выяснилось, что лидерами в данной области россияне считают Россию, США и Китай.

Читайте также:

Превыше всего: Россия в космосе.