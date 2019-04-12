Рогозин: страны НАТО интересуются покупкой российских ракетных двигателей

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам о заинтересованности ряда стран НАТО в покупке российских ракетных двигателей. Сейчас российские двигатели РД — 180 НПО "Энергомаш" поставляются в США, но о возможном их приобретении задумываются и другие участники альянса.



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"Это очень хороший показатель, что в условиях санкций, давления, тем не менее, высокотехнологичный экспорт у России существует, и именно в части ракето- и двигателестроения мы по-прежнему сохраняем мировое лидерство", — отметил Дмитрий Рогозин, подтвердив приверженность России сохранению международного сотрудничества в космической сфере.

По словам главы Роскосмоса, доходы от экспорта ракетных двигателей направляются на новые отечественные разработки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дмитрий Рогозин раскритиковал руководителя SpaceX Илона Маска, заявившего о превосходстве созданного его компанией двигателя Raptor над российским РД — 180. По мнению Рогозина, Илон Маск ошибается, поскольку "не является специалистом в этом вопросе".

Источник фото: government.ru

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