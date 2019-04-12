Первый и единственный польский космонавт выступил против заселения Марса

Мирослав Гермашевский, первый и пока единственный космонавт из Польши, считает, что человечеству не стоит пытаться переселить людей на другие планеты.



У Марса все меньше тайн: как на самом деле выглядит поверхность загадочной красной планеты / Новости от 27.11.2018 09:40

Таким мнением Гермашевский поделился с корреспондентом издания РИА.

Человечеству, указал первый и единственный польский космонавт, стоит и дальше изучать космическое пространство и пытаться его освоить. Процесс, начавшийся с легендарного полета Юрия Гагарина, указал Мирослав Гермашевский, уже никогда не остановится.

Соединенные Штаты Америки побывали на Луне, напоминает поляк. Приземлиться на спутник планеты Земля норовят и российские космонавты, указывает он, и космонавты из Китайской народной республики. На Луне, объясняет Гермашевский, можно создать перспективную научную базу, что может стать промежуточным этапом перед полетом на Марс.

Но, считает Мирослав Гермашевский, переселяться на Красную планету или же, например, Луну, человечеству не стоит. Там, указал космонавт, люди будут жить "в консервных банках". А человек, заявляет Гермашевский, должен "ходить босиком по траве, видеть дождь".

Без этих вещей, уверен польский космонавт, человеку не выжить.

Напомним, что сегодня, 12 апреля, на территории постсоветского пространства празднуется День космонавтики. Именно в этот день в 1961-ом году летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Соединенных Штатов Америки уверены, будто на ближайших от Земли планетах может существовать жизнь. Смелые научные изыскания американских исследователей транслирует Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, один из ведущих в мире научных журналов по астрономии и астрофизике.

Читайте также:

Главная тайна космонавта Юрия Гагарина.