Мнение ученого: шансы на обнаружение инопланетян минимальны

В обозримом будущем шансы на обнаружение внеземных цивилизаций останутся минимальными, поскольку никаких свидетельств жизни на других планетах нет. Такое мнение в интервью агентству "РИА Новости" высказал заместитель главы отдела технологий и инженерного дела Музея науки в Лондоне Дуг Миллард.
"Космос настолько огромен, что даже если бы такие формы и существовали, мы о них вряд ли бы когда-нибудь узнали, - сказал он. - Однако обнаружение свидетельств простейших жизненных форм возможно, учитывая растущую мощность космических телескопов, выявляющих в атмосферах экзопланет различные газы".
Ученый добавил, что в ближайшее время к привычным ракетам добавятся новые аппараты, внешне похожие на самолеты. Разрабатываются специальные космические аппараты небольшого размера, так называемые "дроны-вертолеты", предназначенные для изучения Марса.
Наиболее перспективными технологиями специалист назвал ракетные двигатели, способные использовать атмосферный кислород, а также миниатюрные компоненты, позволяющие изучать космическое пространство с помощью космических микро-зондов.
По словам Милларда, ключевыми задачами в будущем останутся освоение Марса и Луны. Увеличение числа компаний, производящих запуски ракет, означает снижение стоимости космических полетов и увеличение числа миссий, считает эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава программы Human Reserch NASA Дженнифер Фогерти сообщила, что специалисты космической отрасли Россия и США готовятся к совместному освоению Луны, несмотря на отсутствие официального соглашения по этому вопросу между странами.
Читайте также: Глава NASA предупредил: коалиция США "заберет" Луну
В Москве начался эксперимент по подготовке к полету на Луну
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
Как Сирии решить национальный вопрос, "Правде.Ру" рассказал эксперт.