Мнение ученого: шансы на обнаружение инопланетян минимальны

В обозримом будущем шансы на обнаружение внеземных цивилизаций останутся минимальными, поскольку никаких свидетельств жизни на других планетах нет. Такое мнение в интервью агентству "РИА Новости" высказал заместитель главы отдела технологий и инженерного дела Музея науки в Лондоне Дуг Миллард.



Внеземная жизнь играет с учеными в прятки

"Космос настолько огромен, что даже если бы такие формы и существовали, мы о них вряд ли бы когда-нибудь узнали, - сказал он. - Однако обнаружение свидетельств простейших жизненных форм возможно, учитывая растущую мощность космических телескопов, выявляющих в атмосферах экзопланет различные газы".

Ученый добавил, что в ближайшее время к привычным ракетам добавятся новые аппараты, внешне похожие на самолеты. Разрабатываются специальные космические аппараты небольшого размера, так называемые "дроны-вертолеты", предназначенные для изучения Марса.

Наиболее перспективными технологиями специалист назвал ракетные двигатели, способные использовать атмосферный кислород, а также миниатюрные компоненты, позволяющие изучать космическое пространство с помощью космических микро-зондов.

По словам Милларда, ключевыми задачами в будущем останутся освоение Марса и Луны. Увеличение числа компаний, производящих запуски ракет, означает снижение стоимости космических полетов и увеличение числа миссий, считает эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава программы Human Reserch NASA Дженнифер Фогерти сообщила, что специалисты космической отрасли Россия и США готовятся к совместному освоению Луны, несмотря на отсутствие официального соглашения по этому вопросу между странами.

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