Археологи предположили, что Стоунхендж мог быть оградой древнего жилища.

Археологические исследования остатков мегалитического сооружения недалеко от знаменитого Стоунхенджа позволили сделать вывод, что круг из огромных камней мог быть оградой древнего жилища.
При помощи радара британские ученые просканировали остатки деревянного дома внутри похожего на Стоунхендж каменного круга у деревни Эйвбери. По мнению профессора археологии Университета Саутгемптона Джоша Полларда, дом появился в эпоху раннего неолита. Предыдущие исследователи не уделяли этому объекту внимания, принимая его за позднейшую постройку средневекового периода. После уточнения возраста дома, специалисты удивились его нетипичным для своего времени размерам.
"По большей части люди не жили в хороших, прочных деревянных зданиях такого рода, — сказал профессор интернет-изданию Live Science. — Таким образом, люди, которые населяли эти здания, были, возможно, более высокого социального статуса, чем остальная часть населения".
Каменный квадрат, а затем — несколько больших колец из стоящих камней появились вокруг дома спустя столетия после его постройки и сделали его центром целого поселения.
Если внутри самого Стоунхенджа также изначально было деревянное строение, современные технологии позволят обнаружить его следы.
"Мы в состоянии увидеть эхо любого дома с точки зрения плотности артефактов в окружающей почве, и если этот дом также был монументализирован окружающим квадратным мегалитическим окружением, мы должны это увидеть", — сказал изданию профессор археологии Лестерского университета Марк Гиллингс.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что под Стоунхенджем археологи обнаружили гигантскую каменную "подкову".
Источник фото: wikimedia. org
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