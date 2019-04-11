Первая в мире вакцина от аллергии на березовую пыльцу создана в России

Российские специалисты совместного с австрийскими коллегами создали первую в мире вакцину против березовой пыльцы. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам ученых, каждый третий случай аллергии в России связан с пыльцой березы, поэтому людям, подверженным сезонной аллергии, приходилось пить лекарства или переезжать в широты, где березы не растут.
"Пыльца березы - это один из самых важных аллергенных источников в странах Северного полушария, в частности Центральной и Северной Европы. Она вызывает развитие тяжелых симптомов поражения респираторного тракта, а также проявлений пищевой и кожной аллергии", - рассказал один из создателей вакцины, директор Института иммунологии Муса Хаитов.
Специалисты отмечают, что березовая пыльца проникает в дыхательные пути и легкие, что вызывает такие тяжелые заболевания, как, например, отек легких.
Разработанная учеными вакцина стимулирует выработку организмом собственных антител, способных противодействовать аллергену. В настоящее время вакцина прошла доклинические испытания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, в рамках проекта под названием Cats Project российскими и австрийскими специалистами создается профилактическая вакцина против аллергии на кошек. Первые результаты работы планируется представить в 2019-2020 годах.
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