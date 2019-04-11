Популярные приложения такси оказались уязвимы перед кибератаками

Роскачество провело исследование безопасности популярных мобильных приложений такси и выяснило, что почти они почти все подвержены взлому. Из пяти возможных баллов, приложения на ОС Android получили оценку 4,15, в то время как приложения для iOS — 3,82.
По информации Роскачества, исследование проводилось по нескольким параметрам: наличие уязвимостей (проверялось с помощью ПО Solar appScreener), влияние вредоносного кода, шифрование данных, сохранность пользовательских данных, и другим.
Ведомство проверяло Gett, Uber, Maxim, Rutaxi, Fasten, "Везет", "Ситимобил", а также "Яндекс.Такси". Около половины приложений не выдержали испытаний и оказались неустойчивы перед DDos-атаками, которые могут привести к остановке работы сервиса.
Почти у всех приложений наблюдается одна и та же опасная уязвимость, которая позволяет негативно воздействовать на них работу — слабые алгоритмы хеширования и шифрования.
Такси-сервисы утверждают, что их приложения более чем надежны, поскольку еще не было зафиксировано ни одного случая взлома. Однако IT-специалисты все равно рекомендуют не вызывать такси с помощью приложений используя открытые Wi-Fi-сети.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что разработчики открыли публичный доступ для российской операционной системы "Эльбрус". Теперь каждый желающий может скачать дистрибутив ОС на официальном сайте.
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