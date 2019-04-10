На "двойниках" Земли может существовать жизнь

Планета возле Проксима Центавры, красного карлика, ближайшей к Земле звезды после Солнца, а также планеты из системы TRAPPIST-1 могут быть обитаемыми.

Об этом сообщают планетологи из Соединенных Штатов Америки. Их научные изыскания транслирует Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, один из ведущих в мире научных журналов по астрономии и астрофизике.

Так, заявляют американские ученые, и планета возле Проксима Центавра, и планеты из системы TRAPPIST-1, несмотря на высокий уровень ультрафиолета на их поверхности, вполне могут быть обитаемыми. На планете Земля, указывают планетологи, ранее господствовали куда более суровые условия, но это не помешало ей стать колыбелью человечества.

За последние несколько лет ученые нашли сразу несколько планет, претендующих если не на звание "двойника Земли", то уж точно на ее близких родственников. Речь, отмечается, идет о планете у ближайшей к Земли звезде, Проксима Центавра, а также о нескольких других, расположенных в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолей.

Все найденные учеными планеты объединяет одно — они обладают сравнительно небольшими размерами, находятся в той части космоса, где вода может существовать в жидком виде, а также вращаются вокруг красных карликов.

Последнее, отмечают специалисты, является одновременно и плюсом, и минусом. Красные карлики, поясняют они, живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни. Но в то же время большинство из них имеют крайне беспокойный характер и вырабатывают множество губительных вспышек.

До недавнего времени считалось, что из-за высокого уровня ультрафиолета на их поверхности — следствие тех самых "вспышек" красных карликов — на обнаруженных учеными планетах не может существовать жизнь. Планетологи из США, однако, доказали, что это далеко не так.

Для этого они создали точные компьютерные модели этих миров, что учитывали взаимодействие атмосферы с ультрафиолетовыми лучами и космической радиацией.

Точно такие же расчеты американские планетологи провели для еще одной планеты — самой Земли, в том состоянии, в котором она находилась много миллионов лет назад. Оказалось, что Земля в то время получала в разы больше ультрафиолета, а ее атмосфера была гораздо более агрессивной по отношению к жизни, чем уже известные науке планеты у красных карликов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спутник "Михайло Ломоносов" обнаружил в атмосфере планеты Земля некие мощные световые "взрывы". Их природа пока неизвестна.

Фото: pixabay. com.

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