Россиянин отказался от уникальной операции, которая спасла бы ему жизнь, из-за жены и сына

Валерий Спиридонов болен очень редким заболеванием. Недавно у него был шанс излечиться, однако он отказался из-за жены и ребенка. У Валерия Спиридонова особая форма спинальной мышечной атрофии, которая носит название ее первооткрывателя - Верднига-Гоффмана.
Болезнь не позволяет россиянину самому двигаться, но несмотря на это жесткое ограничение, он смог получить образование и даже эмигрировать в США. Примечательно то, что большинство людей с таким диагнозом даже не доживают до двух лет, но сегодня Валерию Спиридонову 33 года.
Всю свою жизнь он мечтал об излечении от недуга, поскольку люди с таким диагнозом не доживают до пенсионного возраста. Совсем недавно самые передовые врачи мира придумали способ, который смог бы частично излечить Валерия Спиридонова и позволить ему дожить до старости. Но россиянин отказался от предложения медиков, аргументировав это тем, что он не может бросить жену и ребенка.
"Я очень счастлив, что женат на прекрасной девушке и являюсь отцом ее ребенка. Поэтому я не могу оставить свою семью", - ответил Валерий Спиридонов врачам.
Также Валерий Спиридонов рассказал, что это жена отговорила его от операции. Он встретил Анастасию в 2015 году, тогда они просто работали вместе. Но постепенно дружеские беседы переросли во что-то большее, и вскоре Валерия и Анастасия поженились. Затем у них родился здоровый ребенок.
Сам Валерий Спиридонов утверждает, что отказался от операции по пересадки головы лишь на время, поскольку сейчас не имеет достаточной суммы денег.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассказ пациента, который отошел от наркоза во время операции. По словам Фенна Сеттла, он отошел от наркоза во время операции по удалению аппендикса. По словам мужчины, он чувствовал боль в животе, а дышать ему мешала трубка, вставленная в горло.
На фото: Валерий Спиридонов
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