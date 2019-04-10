Ученые смогли предсказать будущее с помощью фотонного квантового процессора

Ученые из Университета Гриффита и исследователм Национального университета Сингапура создали устройство для предсказания будущего. Они разработали фотонный квантовый процессор, который может одновременно рассматривать несколько вариантов развития событий.

Проведенные эксперименты с броском монеты позволили выяснить как работает устройство. В результате рассмотрения двух возможных исходов броска монеты — "орла" и "решки", процессор создает суперпозицию события на три шага вперед с помощью кодирования квантовых состояний.

Эксперимент завершился тем, что ученые получили 16 различных вариантов будущего, а также приблизительные вероятности случайного процесса, которые равнялись теоретическим расчетам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о созданном в России документе, который прогнозирует будущее страны на 12 лет вперед. В 2014 году был принят закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации". Впрочем, это не первый документ такого рода — еще в 1995 году был принят федеральный закон "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", который был правовой основой государственного прогнозирования и программирования. Собственно, закон 2014 года был призван его сменить.

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