WSJ: Boeing в марте не получили ни одного заказа на самолеты 737 серии

Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что компания Boeing в марте не получила ни одного заказа на самолеты серии 737 MAX. Всего за март компания поставила заказчикам 11 единиц самолетов 737 серии.
По данным WSJ, показатель продаж упал в два раза по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Еще в январе 2019 года Boeing поставила заказчикам 24 самолета 737 MAX, в феврале еще больше — 27 самолетов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что специалисты обнаружили еще одну ошибку в программном обеспечении самолетов Boeing 737 MAX. В последнее время мировая общественность и средства массовой информации испытывают особый интерес к компании Boeing. Дело в том, что буквально за последние шесть месяцев в мире произошло сразу две крупных авиакатастрофы с воздушными судами класса Boeing 737 MAX.
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