В ООН поблагодарили Россию за помощь в разрешении климатических проблем

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса Кантельяно поблагодарил Россию за вклад в решение климатических проблем. Он отметил важную роль Российской Федерации во взаимодействии ООН относительно климатических вопросов.

Патрисия Эспиноса Кантельяно

"Мы хотим отметить роль России не только в решении климатических проблем, а еще и в разрешении переговорных конфликтов. Мы очень благодарны за плодотворное сотрудничество в этом вопросе с Российской Федерацией. Мы очень рады, чтобы продолжаем сотрудничать с этой великой страной на протяжении долгих лет", - заявила Кантельяно, выступая на Международном Арктическом форуме.

Также Патрисия Эспиноса Кантельяно призвала другие страны беспрекословно исполнять тезисы, прописанные в Парижском соглашении по климату. Она подчеркнула, что ООН будет делать все возможное, чтобы страны придерживались климатического соглашения и решали возникающие климатические проблемы.

Кантельяно пояснила, что исполнение Паржиского соглашения по климату очень важный вопрос для будущего человечества. Даже если все мировые страны будут придерживаться данного соглашения, и рост средней глобальной температуры удастся удержать в пределах 1,5 градуса по Цельсию, это приведет к таянию 45% земных ледников, что спровоцирует колоссальный выброс парниковых газов в атмосферу.

Напомним, Международный Арктический форум проходит в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала о последствия, которые ожидают юг России из-за глобального потепления. Директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов рассказал, что в будущем причерноморские земли станут более засушливыми.

На фото: Патрисия Эспиноса Кантельяно

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