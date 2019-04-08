В Японии хотят построить базу на Луне с помощью роботов

Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало доклад о программе покорения Луны. Исследователи собираются автоматизировать этот процесс, практически полностью исключив из него участие человека.
Так, согласно предоставленной информации, ученые из Страны восходящего Солнца вовсю работают над созданием самоуправляемых строительных машин — например, трактора и экскаватора.
Последний, что примечательно, уже практически полностью завершен и даже прошел ряд испытаний, в ходе которых самостоятельно преодолел заданное расстояние и выполнил несколько стандартных процедур. Аппарат, отметим, весит порядка семи тонн.
Любопытно, что разработанные специалистами из Японии трактор и экскаватор без труда смогут измерять расстояние относительно друг друга и, как следствие, выполнять работу слаженно.
Представители японского агентства аэрокосмических исследований указывают, что перед самоуправляемыми строительными машинами будет стоять четыре основных задачи — подготовить для строительства базы участок на Луне, создать необходимые углубления для возведения здания, непосредственное строительство базы на Луне и покрытие верхней части модуля реголитом для создания защиты против радиации. Это, указывают японцы, также защитит конструкцию от падения метеоритов и прочих небесных тел.
Отметим, что в случае необходимости человек, конечно же, сможет взять на себя управление роботами с Земли. В таком случае команды трактору и экскаватору будут доходить с задержкой в несколько секунд, указывают ученые.
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Фото: pixabay.com.
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