Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Японии хотят построить базу на Луне с помощью роботов

Наука

Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало доклад о программе покорения Луны. Исследователи собираются автоматизировать этот процесс, практически полностью исключив из него участие человека.

В Японии хотят построить базу на Луне с помощью роботов. 402580.jpeg

Так, согласно предоставленной информации, ученые из Страны восходящего Солнца вовсю работают над созданием самоуправляемых строительных машин — например, трактора и экскаватора.

Последний, что примечательно, уже практически полностью завершен и даже прошел ряд испытаний, в ходе которых самостоятельно преодолел заданное расстояние и выполнил несколько стандартных процедур. Аппарат, отметим, весит порядка семи тонн.

Любопытно, что разработанные специалистами из Японии трактор и экскаватор без труда смогут измерять расстояние относительно друг друга и, как следствие, выполнять работу слаженно.

Представители японского агентства аэрокосмических исследований указывают, что перед самоуправляемыми строительными машинами будет стоять четыре основных задачи — подготовить для строительства базы участок на Луне, создать необходимые углубления для возведения здания, непосредственное строительство базы на Луне и покрытие верхней части модуля реголитом для создания защиты против радиации. Это, указывают японцы, также защитит конструкцию от падения метеоритов и прочих небесных тел.

Отметим, что в случае необходимости человек, конечно же, сможет взять на себя управление роботами с Земли. В таком случае команды трактору и экскаватору будут доходить с задержкой в несколько секунд, указывают ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство юстиции Эстонии выступило с предложением создать "судью-робота", который бы занимался рассмотрением споров по мелким делам.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве обороны Российской Федерации предложили оснастить имеющихся у ведомства боевых роботов интеллектуальной системой, которая позволит им самостоятельно применять оружие и вступать в бой.

Фото: pixabay.com.

Читайте также:

Луна может улететь от Земли?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Луна наука ученые роботы Япония космос
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Африки
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Авто
Любопытные факты о первых автомобилях
Новости спорта
Интересные факты о спорте и спортсменах
Новости Все >
Ода российским политтехнологам: в BBC восхитились работой русских на выборах в Мадагаскаре
Конор Макгрегор намекнул на переход в рестлинг
Тарифы по платным трассам "Москва-Петербург" и "Дон" подорожают с середины апреля
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Бывший тренер Ракицкого назвал штрафные его козырем
В Японии хотят построить базу на Луне с помощью роботов
Проект плавучего города будущего представили в ООН
Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста
За три года российская армия получит 150 000 новых АК-12 и АК-15
Российская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Опасно не плоскостопие, а последствия

Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!

Опасно не плоскостопие, а последствия
Сердечный приступ: помоги себе сам
Здоровье и профилактика
Сердечный приступ: помоги себе сам
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле
Другие
Как в России вернуть власть народа
Другие
Как в России вернуть власть народа

Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.

Как в России вернуть власть народа
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Экономика
В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов
Новости Украины
Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку
Православие
Александр Невский - православный рыцарь

Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.

Александр Невский - православный рыцарь
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Мир. Новости мира
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Человеческий фактор
Ректора рязанского вуза арестовали после пышного приема госкомиссии
Игорь Буккер Виновник крушения "Боинга" в Эфиопии определен Игорь Буккер Александр Артамонов Свободный Алжир хочет поддержки России Александр Артамонов Рустем Сафронов Fox News отдал Мексике три страны Рустем Сафронов
Комментарии
Сердечный приступ: помоги себе сам
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Попавших в ДТП водителей-новичков в ГИБДД хотят переобучать
Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку
Российская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг
Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста
Мизулина направит жалобу в РКН за публикацию "фейковых новостей" о ней в СМИ
Как в России вернуть власть народа
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Против закона о неуважении власти высказались более половины россиян
Российский производитель снэков намерен отсудить торговую марку Martini
Как в России вернуть власть народа
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Как живут венесуэльцы на самом деле
Против закона о неуважении власти высказались более половины россиян
Зеленский презентовал план по урегулированию конфликта в Донбассе
Зеленский презентовал план по урегулированию конфликта в Донбассе
Трапезников: Познер публично отказался от Родины
Как в России вернуть власть народа
СМИ: в Самаре рухнул метеорит
Как в России вернуть власть народа
История и современность Все >
Автомобиль врезается в окно кафе во время обеденного перерыва
Автомобиль врезается в окно кафе во время обеденного перерыва
Мужчина, который убил мать двоих детей, хочет стать отцом
Мужчина, который убил мать двоих детей, хочет стать отцом
За три года российская армия получит 150 000 новых АК-12 и АК-15
За три года российская армия получит 150 000 новых АК-12 и АК-15
США требуют от Хафтара остановить наступление на Триполи
США требуют от Хафтара остановить наступление на Триполи
Минобороны опубликовало ранее секретные материалы об освобождении Крыма
Минобороны опубликовало ранее секретные материалы об освобождении Крыма
Силовики получили новые установки по зачистке криминала
Силовики получили новые установки по зачистке криминала
Исторический анекдот: почему цензура разрешила напечатать "Капитал" Маркса в России
Исторический анекдот: почему цензура разрешила напечатать "Капитал" Маркса в России
Балтийский инцидент: первый воздушный бой СССР и США над Балтикой
Балтийский инцидент: первый воздушный бой СССР и США над Балтикой
Ракеты, флот и авиация взяли эскадру НАТО на прицел
Ракеты, флот и авиация взяли эскадру НАТО на прицел
Юрист ФБК Любовь Соболь провалила встречу с потенциальными избирателями
Юрист ФБК Любовь Соболь провалила встречу с потенциальными избирателями
Домашнее Все >
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Плодовые
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Минздрав предложил блокировать сайты с призывами к отказу от прививок
Минздрав предложил блокировать сайты с призывами к отказу от прививок
В Китае зафиксирован случай заражения человека птичьим гриппом
В Китае зафиксирован случай заражения человека птичьим гриппом
H&M откроет собственный секонд-хенд
H&M откроет собственный секонд-хенд
Врачи-реабилитологи появятся в России с 2020 года
Врачи-реабилитологи появятся в России с 2020 года
Patagonia более не торгует с вредящими экологии компаниями
Patagonia более не торгует с вредящими экологии компаниями
Лиса переселилась за полярный круг
Лиса переселилась за полярный круг
Почему не хочется вставать в понедельник
Почему не хочется вставать в понедельник
Опубликован список самых волнующих тем для россиян
Опубликован список самых волнующих тем для россиян
IQ ребенка предскажет его финансовое будущее
IQ ребенка предскажет его финансовое будущее
Деревенские дети менее восприимчивы к болезням
Деревенские дети менее восприимчивы к болезням
Мужское Все >
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса ребенка-инвалида
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса ребенка-инвалида
Как правильно ловить зимой на черта
Как правильно ловить зимой на черта
В доме в центре Петербурга найден снаряд времен Второй мировой войны
В доме в центре Петербурга найден снаряд времен Второй мировой войны
Весенняя палитра в интерьере
Весенняя палитра в интерьере
Особенности декоративной отделки стен красками
Особенности декоративной отделки стен красками
Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья
Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья
Что и как можно сделать из старого свитера: несколько оригинальных идей
Что и как можно сделать из старого свитера: несколько оригинальных идей
Интересные факты о спорте и спортсменах
Новости спорта
Интересные факты о спорте и спортсменах
Свекла в спортивном питании
Новости спорта
Свекла в спортивном питании
Немного фактов о хула-хупе
Новости спорта
Немного фактов о хула-хупе
Огненная тренировка Мадонны
Новости спорта
Огненная тренировка Мадонны
Почему мужчины быстрее теряют вес
Новости спорта
Почему мужчины быстрее теряют вес
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Авто
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле

Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.

Как живут венесуэльцы на самом деле
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Ближний Восток
Когда распутается еврейско-арабский клубок
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Новости Украины
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Новости Белоруссии
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Выборы на Украине: и это все о них
Новости Украины
Выборы на Украине: и это все о них
Отправили скунса в Россию духи продавать
Евросоюз
Отправили скунса в Россию духи продавать
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ