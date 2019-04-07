Изменение климата в Арктике повлияло на миграцию животных

Изменения в климате Арктики повлияли также на местную флору и фауну. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина.

"В настоящее время видна миграция определенных видов животных. Лиса стала выше продвигаться, уже появляется за Полярным кругом. Меняется среда обитания леммингов, мышей-полевок, за ними движутся и остальные виды", - сказал министр.

Он уточнил, что все эти процессы заметны и требуют внимательного анализа и долгих наблюдений, поскольку изменение климата Арктики можно отследить только путем многолетних исследований. Однако, по его словам, уже наблюдается небольшое потепление.

"При строительстве дорог в Арктике мы наблюдаем незначительное потепление в виде оттаивания вечной мерзлоты. Там становится теплее, но это не говорит о том, что мы не попадаем в какую-либо цикличность", - добавил Кобылкин.

Напомним, в марте текущего года в Арктику отправилась российская полярная экспедиция "Трансарктика - 2019". Ее цель заключается в усовершенствовании системы гидрометеорологической безопасности России. На данные исследования было выделено около 870 миллионов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американская береговая охрана отказалась от идеи учений в Арктике.

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