Израильский "лунопрыг" сфотографировал Землю с окололунной орбиты

Первый частный космический аппарат, вышедший на орбиту Луны, сделал "коллективное фото" Земли и ее естественного спутника. Ведущий инженер проекта Йоав Ландсман сообщил в своем микроблоге, что снимки сделаны с высоты 500 километров над лунной поверхностью.

"Небольшой розовый диск на одном из этих снимков — это Земля. Мы откалибруем камеру и получим более реалистичные снимки в ближайшее время", — написал инженер.

Созданный специалистами израильской компании SpaceIL аппарат "Берешит" участвовал в конкурсе Lunar ХPrize, на котором планировалось выбрать лучший частный проект лунохода, чтобы оказать финансовую поддержку победителю, но конкурс был отменен.

Вместо лунохода в SpaceIL создали "лунопрыг" — этот аппарат не сможет высадиться на Луне, а лишь коснется ее поверхности, сделав серию фотографий, после чего будет работать на окололунной орбите. "Прыжок" запланирован на 11 апреля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о распоряжении президента США Дональда Трампа отправить американских астронавтов на Луну в течение ближйших пяти лет.

Источник фото: SpaceIL

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