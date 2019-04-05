Стали известны последние действия пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing MAX 777

Пилоты пассажирского самолета модели Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии 10 марта, пытались вручную выровнять нос самолета перед тем, как он вошел в штопор и врезался в землю.
Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
Так, пишут авторы материала, следствие полагает, что после того, как датчик угла атаки воздушного судна на крыле вышел из строя из-за возможного столкновения с неизвестным посторонним предметом, пилоты приняли решение перейти на ручное управление.
Согласно предварительной информации, они отключили систему коррекции маневрирования, которая начала опускать нос лайнера вниз из-за недостоверных данных о положении Boeing 737 MAX.
Глава Министерства транспорта Эфиопии сообщил, что пилоты пытались восстановить контроль над самолетом, но нос лайнера все равно нырял вниз.
За считанные мгновения до крушения, унесшего жизни 157 человек, один из пилотов кричал другому: "Тяни вверх!", сообщают британские средства массовой информации.
Напомним, что ранее компания Boeing, сославшись на предварительный доклад о результатах расследования авиакатастрофы в Эфиопии, сообщила, что самолет Boeing 737 MAX имел ошибочный угол ввода "датчика атаки". Эта ошибка, заявили тогда специалисты, и активировала функцию Maneuvering Characteristics Augmentation System. В дословном переводе на русский язык название этой функции означает "Система увеличения характеристик маневрирования".
Система эта, напомним, опускала нос самолета воздушного судна в любой нештатной ситуации. Согласно предварительной версии, именно это стало причиной крушения самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из американской корпорации The Boeing Company обнаружили еще одну ошибку в программном обеспечении своих самолетов класса 737 MAX.
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