В России предложили запретить доступ к данным граждан для Facebook, Twitter и Instagram

С предложением запретить иностранным компаниям без российского юридического лица доступ к данным граждан России выступила автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика". Об этом сообщает агентство "РБК".
Согласно "рабочей версии" предложенной концепции, на российские и иностранные компании должны распространяться одинаковые требования, если их работа связана с использованием персональных данным россиян, а деятельность компаний осуществляется на территории России.
"Российские и иностранные компании должны конкурировать, одинаково соблюдая правила ведения бизнеса. Нельзя при равных условиях предъявлять к отечественным компаниям более жесткие требования", - отметила в беседе с агентством президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебрянникова.
По ее словам, в реестре организаторов распространения информации не зарегистрированы крупнейшие иностранные компании, например, Facebook, Twitter и Instagram. Они не исполняют требований российского законодательства о хранении персональных данным россиян на территории страны, из-за чего в январе текущего года в отношении Twitter и Facebook Роскомнадзор открыл административное делопроизводство.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в социальной сети Facebook произошла массовая утечка пользовательских данных.
Читайте также: Facebook опять "поделился" данными пользователей со злоумышленниками
Глава Facebook предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут в СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут в СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?