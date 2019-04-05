В России предложили запретить доступ к данным граждан для Facebook, Twitter и Instagram

С предложением запретить иностранным компаниям без российского юридического лица доступ к данным граждан России выступила автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика". Об этом сообщает агентство "РБК".

Согласно "рабочей версии" предложенной концепции, на российские и иностранные компании должны распространяться одинаковые требования, если их работа связана с использованием персональных данным россиян, а деятельность компаний осуществляется на территории России.

"Российские и иностранные компании должны конкурировать, одинаково соблюдая правила ведения бизнеса. Нельзя при равных условиях предъявлять к отечественным компаниям более жесткие требования", - отметила в беседе с агентством президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебрянникова.

По ее словам, в реестре организаторов распространения информации не зарегистрированы крупнейшие иностранные компании, например, Facebook, Twitter и Instagram. Они не исполняют требований российского законодательства о хранении персональных данным россиян на территории страны, из-за чего в январе текущего года в отношении Twitter и Facebook Роскомнадзор открыл административное делопроизводство.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в социальной сети Facebook произошла массовая утечка пользовательских данных.

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