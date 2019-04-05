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Специалисты Boeing нашли еще одну ошибку в программном обеспечении 737 MAX

Наука

Специалисты американской корпорации The Boeing Company обнаружили еще одну ошибку в программном обеспечении своих самолетов класса 737 MAX.

Специалисты Boeing нашли еще одну ошибку в программном обеспечении 737 MAX. 402400.jpeg

Отметим, что в последнее время мировая общественность и средства массовой информации испытывают особый интерес к компании Boeing. Дело в том, что буквально за последние шесть месяцев в мире произошло сразу две крупных авиакатастрофы с воздушными судами класса Boeing 737 MAX.

Так, напомним, в октябре минувшего года Boeing 737 MAX потерпел крушение в Индонезии. Та трагедия унесла жизни 189 человек.

В марте года текущего в Эфиопии рухнул еще один Boeing 737 MAX. В результате этой авиакатастрофы погибли 157 человек.

Несколько десятков стран, отметим, приняли решение о запрете полета самолетов этой модели.

Примечательно, что эксперты называют очередную обнаруженную ими ошибку "незначительной". Однако, сразу несколько источников, знакомые с ходом расследования, сообщили американской газете The Washington Post о том, что это не так. По их словам, на самом деле речь идет о критически важном для безопасности полетов вопросе.

Напомним, что ранее компания Boeing, сославшись на предварительный доклад о результатах расследования авиакатастрофы в Эфиопии, сообщила, что самолет Boeing 737 MAX имел ошибочный угол ввода "датчика атаки". Эта ошибка, заявили тогда специалисты, и активировала функцию Maneuvering Characteristics Augmentation System. В дословном переводе на русский язык название этой функции означает "Система увеличения характеристик маневрирования".

Система эта, напомним, опускала нос самолета воздушного судна в любой нештатной ситуации. Согласно предварительной версии, именно это стало причиной крушения самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что многие пилоты обучались управлять самолетом с помощью приложения на IPad — обыкновенном планшете от компании Apple. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Фото: flickr.com.

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