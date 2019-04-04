Эксперты: причиной крушения Boeing 737 могло стать столкновение с птицей

Причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии могло стать столкновение с птицей или другим предметом в воздухе. Такую версию опубликовал американский телеканал ABC, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования причин трагедии.

По мнению источников канала, именно внезапное столкновение с посторонним предметом привело к тому, что система автоматического управления полетом получила неверные данные о положении воздушного судна и направила его резко вниз. Пилоты пытались исправить ситуацию и в режиме ручного управления поднять нос самолета, однако не смогли полностью восстановить контроль над его положением.

Ранее компания Boeing призвала к осторожности "в отношении спекуляций и выводов" относительно причин унесшей жизни 157 человек катастрофы и обещала, что предварительные результаты расследования будут обнародованы 4 апреля.

Как сообщала "Правда.Ру", 3 апреля гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург принял участие в испытаниях обновленной системы управления лайнером, лично находясь на борту.

Источник фото: wikimedia. org

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