Глава Boeing убедился безопасности лайнеров с обновленой системой управления

Компания Boeing заявила об успешном обновлении программного обеспечения, которое стало причиной крушений лайнера в Эфиопии и Индонезии. Чтобы доказать безопасность системы управления, гендиректор компании Деннис Мюлленбург 3 марта принял участие в тестовом полете.

"Обновление программного обеспечения работало так, как было задумано, и пилоты благополучно приземлились на поле Boeing недалеко от Сиэтла", — говорится в заявлении компании.

Катастрофа в Индонезии, произошедшая 10 марта, стала причиной временного запрета на эксплуатацию самого продаваемого в мире самолета Boeing 737 MAX в разных странах, в том числе и в России. Тогда в результате падения лайнера погибло 157 человек, включая троих россиян. Расследование обстоятельств трагедии еще не завершено. Всего было выпущено 350 единиц данной модели самолета.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что автоматическая система управления самолетом отправила его в пике на основании ошибочных данных, что нос судна был слишком высоко задран.

Источник фото: Wikimedia. org

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