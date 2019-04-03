NASA перенесло испытания космического корабля Starliner

В NASA подтвердили информацию о том, что первый испытательный полет беспилотного космического корабля Starliner производства компании Boeing был перенесен с апреля на конец текущего года.

"По сообщениям компании Boeing, первый испытательный полет беспилотника Starliner будет произведен в августе. Но это еще не согласованная дата, поэтому она может быть изменена", — говорится в сообщении агентства.

Эксперты утверждают, что перенос испытательного полета Starliner связан с ограниченными условиями, которые складываются для запуска в апреле и мае. Более того, в июне у NASA запланирован важный запуск — ракеты Atlas V в военных целях.

Таким образом, пилотируемый запуск Starliner переносится на неограниченный срок. Эксперты полагают, что ожидать пилотируемого запуска космического корабля необходимо в конце 2019 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о планах NASA передать МКС российской стороне из-за проблем с космическими кораблями в США. Вероятные пробуксовки в строительстве пилотируемых кораблей Dragon 2 и Starliner могут стать причиной уменьшения числа астронавтов на МКС. Тогда может возникнуть надобность научить космонавтов взаимодействовать с основными системами американского сегмента станции.

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