NASA перенесло испытания космического корабля Starliner

В NASA подтвердили информацию о том, что первый испытательный полет беспилотного космического корабля Starliner производства компании Boeing был перенесен с апреля на конец текущего года.
"По сообщениям компании Boeing, первый испытательный полет беспилотника Starliner будет произведен в августе. Но это еще не согласованная дата, поэтому она может быть изменена", — говорится в сообщении агентства.
Эксперты утверждают, что перенос испытательного полета Starliner связан с ограниченными условиями, которые складываются для запуска в апреле и мае. Более того, в июне у NASA запланирован важный запуск — ракеты Atlas V в военных целях.
Таким образом, пилотируемый запуск Starliner переносится на неограниченный срок. Эксперты полагают, что ожидать пилотируемого запуска космического корабля необходимо в конце 2019 года.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о планах NASA передать МКС российской стороне из-за проблем с космическими кораблями в США. Вероятные пробуксовки в строительстве пилотируемых кораблей Dragon 2 и Starliner могут стать причиной уменьшения числа астронавтов на МКС. Тогда может возникнуть надобность научить космонавтов взаимодействовать с основными системами американского сегмента станции.
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