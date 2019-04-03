В Bloomberg узнали о ходе расследования авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX

Агентство Bloomberg изучило доклад, в котором говорится ходе расследования подробностей трагедий унесших жизни 157 и 189 пассажиров. Речь идет об авиакатастрофах с участием новейших авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые произошли в Эфиопии и Индонезии.
Следователи установили, что накануне крушения Boeing 737 MAX в Индонезии, самолет проходил ремонт в центре обслуживания XTRA Aerospace Inc., который находится в американском штате Флорида. Специалисты ремонтировали тот самый датчик угла атаки, в котором позднее произошел сбой.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что эксперты установили причину авиакатастрофы в Индонезии. По их мнению, датчик угла атаки Boeing 737 MAX отображал неверную информацию о том, что нос самолета был слишком задран. В результате, автоматическая система управления направляла самолет вниз, пока он не рухнул в море.
Специалисты отследили датчик до производителя. Его выпустила компания Rosemount Aerospace Inc., которая отказалась от каких-либо комментариев до окончания расследования.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об исправлении ошибок в системе управления Boeing 737 MAX. Компания Boeing выпустила небольшое обновление для системы MCAS, которое устраняет неполадку с ошибочным значением датчика. При непредвиденных обстоятельствах система могла направить самолет в пике, так как думала, что нос самолета слишком высоко задран.
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