Разработчики открыли для скачивания операционную систему "Эльбрус"

Компания АО "МЦСТ" разместила на своем официальном сайте ссылки для загрузки операционной системы "Эльбрус". Эта ОС создана с использованием ядер Linux различных версий. Основное преимущество российской ОС — высокая степень защищенности информации.

Раздел операционной системы на сайте разработчика содержит информацию о четырех дистрибутивах: общем программном обеспечении на старых версиях Linux, основная ОС "Эльбрус" на основе портированной версии Debian и ядре Linux 4.9, PDK ОС "Эльбрус" — предназначена для работы с процессорами российского производства, а также ОС "Эльбрус" x86 для работы на процессорах архитектуры х86.

Примечательно то, что ссылки на загрузку имеются только у двух последних типов дистрибутивов. Первые две версии ОС распространяются по запросу. В ОА "МЦСТ" отмечают, что пока самым популярным дистрибутивом остается ОС "Эльбрус" для процессоров x86, поскольку российские микропроцессоры пока не приобрели повсеместного использования.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компания Lenovo хочет сотрудничать с российскими производителями программного обеспечения для создания компьютера на основе процессора российского производства.

Фото: mcst.ru

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