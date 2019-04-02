Причиной появления метана на Марсе может оказаться вечная мерзлота

Астрономы то и дело обнаруживают на Марсе метан — простейший по составу предельный углеводород, бесцветный газ без запаха. Но откуда он взялся на Красной планете, до сих пор достоверно неизвестно.

На планете Земля, например, данный летучий газ является производным деятельности живых организмов. Но откуда, удивляются астрономы, метан мог взяться на Марсе — планете, которая, по сути своей, представляет собой огромную каменистую безжизненную пустыню.

Пролить свет на эту тайну решили исследователи космоса из Италии. В своем исследовании они использовали информацию, полученную от Mars Express — действующей автоматической межпланетной станции, созданной для изучения Марса.

Так, в июне 2013 года Mars Express зафиксировал большое содержание метана в кратере Гейла. Разделив этот обширный регион и близлежащую территорию на квадраты, ученые смоделировали поведение атмосферы и провели поиск геологических участков, способных привести к выбросам метана.

В результате масштабного исследования им удалось обнаружить участок, расположенный в нескольких сотнях километров восточнее центра кратера. Участок этот представляет собой плоскую возвышенность, вечная мерзлота внутри которой может выделять метан через растрескавшуюся ледяную поверхность.

Геологические смещения или просто удар метеорита, указывают специалисты, могли стимулировать этот процесс.

Напомним, что Марс — четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета в Солнечной системе. "Красной планетой" Марс называют из-за красноватого оттенка его поверхности. Примечательно, что на сегодняшний день Марс, не считая Земли, самая изученная людьми планета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Сибири намерены использовать чешую и рыбные кости для строительства баз на Марсе.

Фото: pixabay. com.

Читайте также:

Самые смелые проекты по колонизации Марса.